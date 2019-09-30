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Bodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde daha önce birçok kez patlayan DSİ içme suyu isale hattı, 1328'inci kez patladı.

Bodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladı

Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde daha önce birçok kez patlayan DSİ içme suyu isale hattı, 1328'inci kez patladı. Patlaktan akan tonlarca su, zemin kattaki ev ve iş yerleriyle, sahildeki otelde su baskınına yol açtı.
Bodrum'da 5 yıldır aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattında aynı sorun tekrar yaşandı. Bugüne kadar defalarca patlayan isale hattı, bu kez, saat 02.00 sıralarında, Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde, 1328'inci kez patladı. DSİ içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yolda dev çukur oluştu. O esnada yoldan otomobiliyle geçen bir kişi, korkulu anlar yaşadı. Sürücü aracından son anda inip uzaklaşırken, otomobil çukurda kaldı. Patlayan hattan çıkan tonlarca su, caddenin alt tarafında bulunan bir sitenin zemin katındaki evlerde, ayrıca sahilde bulunan bir otelde su baskınına yol açtı. Otelin mutfak kısmındaki istinat duvarı yıkılırken; bazı odalar ve restoran bölümleri sular altında kaldı. Yaklaşık 200 kişinin kaldığı oteldeki müşterilerin tahliye edileceği öğrenildi. Patlamanın ardından bölgede çalışmalara başlandı. Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi ekipleri patlağı onarmaya çalışırken, patlak nedeniyle Bodrum'un bazı mahallelerine ise su verilemiyor.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladıBodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladıBodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladıBodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladı

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