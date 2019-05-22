Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait içme suyu isale hattında meydana gelen patlama sonucu kara yolunda göçük meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Torba Mahallesi Emin Anter Bulvarı'ndaki içme suyu isale hattında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın şiddetiyle kara yolunda yaklaşık 4 metre derinliğinde ve 7 metre genişliğinde çukur meydana geldi. Kara yolu trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Patlama nedeniyle büyük bir gürültü duyulurken, yakında bulunan 3 otel ise istinat duvarının çökmesi üzerine su altında kaldı. Bölgedeki çok sayıda iş yerini de su bastı.

Bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri, patlamanın olduğu alanda güvenlik tedbiri aldı. Kara yolunda belediye işçileri ve iş makinelerince temizlik ve onarım çalışması başlatıldı.

