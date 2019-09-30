Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattındaki patlama sonucu bir otomobil oluşan çukura düştü, bölgedeki otel, misafirhane ve çok sayıda evi su bastı.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yoldan geçen bir otomobil, oluşan çukura düşerken sürücüsü araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Tazyikli su nedeniyle, civardaki bir otel, misafirhane ve çok sayıda ev de su altında kaldı. İsale hattındaki patlamada, oteldeki bir ağaç söküldü, istinat duvarı çöktü, mutfak kısmında da hasar oluştu.

Olay sırasında evlerinde bulunan bazı vatandaşlar panik yaşarken otelde konaklayan ve odalarını su basan tatilciler de tahliye edilerek başka otellere yerleştirildi.

- "Olaydan sonra 15 odayı boşalttık"

Su basan otelin operasyon müdürü Halil İbrahim Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle otelin bazı bölümlerinde su baskınları yaşandığını söyledi.

Otelin havuzunun da balçıkla dolduğunu ifade eden Özcan, "Aşırı derecede sel durumu yaşadık. Olaydan sonra 15 odayı boşalttık. Gerekli önlemleri aldık ama otel olarak bu durumdan olumsuz etkilendik. Çok üzücü bir olaydı, inşallah bir daha yaşanmaz. Mağdur olan misafirlerimizden bazılarını başka otelimize yönlendirdik." dedi.