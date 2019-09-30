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Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:09 | Son Güncelleme

Patlama sonucu bir otomobil yolda oluşan çukura düşerken bölgedeki otel, misafirhane ve çok sayıda evi su bastı - Otelde konaklayan ve mağdur olan bazı müşteriler ise başka otellere yerleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattındaki patlama sonucu bir otomobil oluşan çukura düştü, bölgedeki otel, misafirhane ve çok sayıda evi su bastı.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yoldan geçen bir otomobil, oluşan çukura düşerken sürücüsü araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Tazyikli su nedeniyle, civardaki bir otel, misafirhane ve çok sayıda ev de su altında kaldı. İsale hattındaki patlamada, oteldeki bir ağaç söküldü, istinat duvarı çöktü, mutfak kısmında da hasar oluştu.

Olay sırasında evlerinde bulunan bazı vatandaşlar panik yaşarken otelde konaklayan ve odalarını su basan tatilciler de tahliye edilerek başka otellere yerleştirildi.

- "Olaydan sonra 15 odayı boşalttık"

Su basan otelin operasyon müdürü Halil İbrahim Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle otelin bazı bölümlerinde su baskınları yaşandığını söyledi.

Otelin havuzunun da balçıkla dolduğunu ifade eden Özcan, "Aşırı derecede sel durumu yaşadık. Olaydan sonra 15 odayı boşalttık. Gerekli önlemleri aldık ama otel olarak bu durumdan olumsuz etkilendik. Çok üzücü bir olaydı, inşallah bir daha yaşanmaz. Mağdur olan misafirlerimizden bazılarını başka otelimize yönlendirdik." dedi.

- "Yatak odasına kadar su girdi"

Evi su altında kalan Seda Akbulut ise patlamanın büyük bir gürültüyle meydana geldiğini ifade etti.

Yatak odasına kadar su bastığını belirten Akbulut, "Patlama sesini duyduk. Dışarıya çıkmak istedik ama kapıyı açamadık. Daha sonra kapının altından sular girmeye başladı. Yatak odasına kadar su girdi. Eşimi de elektrik çarptı ancak çok şükür bir sıkıntı yaşamadı. Çukura bir aracın girdiğini gördük." diye konuştu.

Öte yandan olayın ardından belediye ekipleri de bölgede onarım çalışması başlattı.

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