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Bodrum'da iki grubun park kavgası: 4 yaralı (Yeniden)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 19:00 | Son Güncelleme

BODRUM'da, iki grup arasında park tartışması nedeniyle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da, iki grup arasında park tartışması nedeniyle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bir kişinin, ambulansın içindeki yaralıya yumruk atması ise dikkat çekti.

Bugün öğlen saatlerinde Turgutreis Mahallesi, Belediye Sokak'ta, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada her iki gruptan da 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kavgaya karışanlar arasındaki 1 kişinin ambulanstaki yaralayı yumruk atması çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Jandarma, olayın ardındarn kavgaya karıştıkları belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavganın otomobilini park eden bir kişi ile ev taşımak isteyen bir aile arasında başladığı, tarafların yakınlarının da karışmasıyla büyüdüğü öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Muğla / Bodrum -

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