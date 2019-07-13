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Bodrum'da ikinci yangında 10 hektar alan zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 01:46 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan ikinci yangın, ekiplerin 2 saatlik çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Bodrum'da ikinci yangında 10 hektar alan zarar gördü

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan ikinci yangın, ekiplerin 2 saatlik çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar alan tahrip oldu.
Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan ve akşam saatlerinde güçlükle söndürülen yangının ardından, başka bir alanda daha yeni bir yangın çıktı. Gece yarısı makilik ve otluk alanda çıkan yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için büyük mücadele veren ekiplere Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Akut Bodrum ekibide destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. 10 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Polis, çıkan ikin yangınla ilgili de soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri ise yangınların çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

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Bodrum'da ikinci yangında 10 hektar alan zarar gördüBodrum'da ikinci yangında 10 hektar alan zarar gördüBodrum'da ikinci yangında 10 hektar alan zarar gördüBodrum'da ikinci yangında 10 hektar alan zarar gördü

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