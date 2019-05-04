Bodrum'da İrlandalı Donnelly'nin öldürülmesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İrlanda uyruklu John Edward Donnelly'nin yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan kardeşlere verilen ceza Yargıtayca onandı.
İrlandalı Donnelly'nin yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince 6 Şubat 2018'de "kasten öldürme" suçundan Sinan Irmak'a müebbet, ağabeyi Mehmet Irmak'a ise 25 yıl hapis cezası verildi.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanan yerel mahkemenin kararı daha sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi.
Dosyayı inceleyen Daire, temyiz itirazlarını esastan reddederek, verilen cezaların onanmasını kararlaştırdı.
Bodrum'da vatandaşlar, İrlanda uyruklu John Edward Donnelly'nin Neyzen Tevfik Caddesi'nde yalnız yaşadığı evinin kapısında 3 Haziran 2016'da kan görmüş, polis ekiplerince evdeki incelemede Donnelly'nin cesedine ulaşılmıştı.
Soruşturma kapsamında 80 MOBESE ve 726 iş yerinin güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, olaydan 3 ay sonra 4 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılmış, Mehmet ile Sinan Irmak tutuklanmıştı.
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