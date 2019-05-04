HABER

Bodrum'da İrlandalı Donnelly'nin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

Yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülen John Edward Donnelly'nin katil zanlısı kardeşlere verilen ceza Yargıtayca onandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İrlanda uyruklu John Edward Donnelly'nin yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan kardeşlere verilen ceza Yargıtayca onandı.

İrlandalı Donnelly'nin yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince 6 Şubat 2018'de "kasten öldürme" suçundan Sinan Irmak'a müebbet, ağabeyi Mehmet Irmak'a ise 25 yıl hapis cezası verildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanan yerel mahkemenin kararı daha sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi.

Dosyayı inceleyen Daire, temyiz itirazlarını esastan reddederek, verilen cezaların onanmasını kararlaştırdı.

Bodrum'da vatandaşlar, İrlanda uyruklu John Edward Donnelly'nin Neyzen Tevfik Caddesi'nde yalnız yaşadığı evinin kapısında 3 Haziran 2016'da kan görmüş, polis ekiplerince evdeki incelemede Donnelly'nin cesedine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında 80 MOBESE ve 726 iş yerinin güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, olaydan 3 ay sonra 4 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılmış, Mehmet ile Sinan Irmak tutuklanmıştı.

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Atölyede öğrendiklerini sergide paylaştılarAtölyede öğrendiklerini sergide paylaştılar
Kars'a Mayıs ayında kar yağdıKars'a Mayıs ayında kar yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum ceza cinayet irlandalı turist Muğla Onama Yargıtay

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler! Kadınlar kaçarak polise sığındı

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler!

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kapattı

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.