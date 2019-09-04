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Bodrum'da iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 18:00 | Son Güncelleme

Marangozhanede çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, marangozhanede çıkan yangında, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yakaköy Mahallesi'nde mobilya eşyalarının üretildiği marangozhaneden dumanların çıktığını gören işletme yetkilileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, işletmenin büyük bölümünü saran alevlere müdahale etti.

Çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan kontrol alına alınan yangında, büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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