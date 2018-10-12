HABER

Bodrum'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 11:21 | Son Güncelleme

BODRUM'da, balık tesisi işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Bodrum'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - BODRUM'da, balık tesisi işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaşamını yitirirken, 2'si ağır 23 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Bodrum- Milas yolu üzerinde meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden Mustafa Türnüklü yönetimindeki 35 N 7258 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen ve balık tesisi işçilerini taşıyan Ferhat Önel'in kullandığı 48 S 4065 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada sürücüler Mustafa Tornikli ile Ferhat Önel yaşamını yitirdi. Minibüsteki Mustafa Peksoy, Güllü Peksoy, Musa Turgut, Emrah Aladağ, Gülcihan Bakar, Hayriye Rüzgen, Sergülay Öskan, Turan Bencik, Gülten Kaçar, Nazife Menteşe, Kadriye Yıldırım, Yaşar Yıldırım, Ayşegül Dıngıl, Feriştah Süne, Züleyha Avcı, Hülya Kılıç, Şermin Acar, Gülay Altılı, Hülya Bektaş, Sultan Külahlı ve Nurgül Öskan ile otomobilde bulunan İlknur ve İlkay Türnüklü ise yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, 23 yaralıyı ambulanslarla Bodrum ve Milas'taki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İlknur ile İlkay Türnüklü'nün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazanın ardından Milas yönüne yarım saat ulaşıma kapanan yol, araçlar çekildikten sonra ulaşıma açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralıBodrum'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralıBodrum'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralıBodrum'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Sahte doktor böyle yakalandıSahte doktor böyle yakalandı
Temelinden, burcuna 788 yıllık Türk kalesiTemelinden, burcuna 788 yıllık Türk kalesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İlginizi Çekebilir

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Son dakika! Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Son dakika! Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Arda Turan ile Berkay kavgasına bomba yorum!

Arda Turan ile Berkay kavgasına bomba yorum!

Sahte doktor böyle yakalandı

Sahte doktor böyle yakalandı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.