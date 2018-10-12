Bodrum'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - BODRUM'da, balık tesisi işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaşamını yitirirken, 2'si ağır 23 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Bodrum- Milas yolu üzerinde meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden Mustafa Türnüklü yönetimindeki 35 N 7258 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen ve balık tesisi işçilerini taşıyan Ferhat Önel'in kullandığı 48 S 4065 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada sürücüler Mustafa Tornikli ile Ferhat Önel yaşamını yitirdi. Minibüsteki Mustafa Peksoy, Güllü Peksoy, Musa Turgut, Emrah Aladağ, Gülcihan Bakar, Hayriye Rüzgen, Sergülay Öskan, Turan Bencik, Gülten Kaçar, Nazife Menteşe, Kadriye Yıldırım, Yaşar Yıldırım, Ayşegül Dıngıl, Feriştah Süne, Züleyha Avcı, Hülya Kılıç, Şermin Acar, Gülay Altılı, Hülya Bektaş, Sultan Külahlı ve Nurgül Öskan ile otomobilde bulunan İlknur ve İlkay Türnüklü ise yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, 23 yaralıyı ambulanslarla Bodrum ve Milas'taki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İlknur ile İlkay Türnüklü'nün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazanın ardından Milas yönüne yarım saat ulaşıma kapanan yol, araçlar çekildikten sonra ulaşıma açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.