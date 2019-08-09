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Bodrum'da 'ışık kirliliği' farkındalık etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 19:08 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yapılaşmanın da etkisiyle her geçen yıl giderek artan 'ışık kirliliği' konusunda farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinlikte Gümüşlük Sahili'ndeki işletmeler saatler 00.00'ı gösterdiğinde 'Yıldızların Altında' şarkısı eşliğinde 8 dakikalığına ışıklarını kapattı.

Bodrum'da 'ışık kirliliği' farkındalık etkinliği

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yapılaşmanın da etkisiyle her geçen yıl giderek artan 'ışık kirliliği' konusunda farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinlikte Gümüşlük Sahili'ndeki işletmeler saatler 00.00'ı gösterdiğinde 'Yıldızların Altında' şarkısı eşliğinde 8 dakikalığına ışıklarını kapattı. Katılımcıların şarkıya eşlik ettiği etkinlikte, yerleşim alanlarının büyümesi ve nüfusun artması nedeniyle gökyüzüne yayılan ışık miktarının arttığına dikkat çekilerek, "Bodrum daha fazla kirlenmemeli' mesajı verildi.
Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce ilçedeki artan yapılaşmaya bağlı meydana gelen 'ışık kirliliğine' dikkat çekmek amacıyla Gümüşlük Myndos Belediye Çay bahçesinde 'Sen Hiç Yıldız Saydın mı? Işık Kirliliğine Veda' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile belediye çalışanları ve halk katıldı. Çevre kirliliği, çevrenin korunması ile doğal kaynakların etkin kullanımı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Tuğçe Kurtiş ile Paraguaylı müzisyen Santi sahne aldı. Saat 23.00'te başlayan etkinlik, saatler 00.00'ı gösterdiğinde 'Yıldızların Altında' şarkısı eşliğinde Gümüşlük sahilindeki işletmelerin ışıklarını kapatmasıyla devam etti. Hemen hemen tüm işletmelerin destek verdiği ve yaklaşık 8 dakika ışıkların söndüğü etkinlikte kalabalık, 'Yıldızların Altında' şarkısına hep bir ağızdan eşlik etti. Etkinlikte, 'Bodrum daha fazla kirlenmemeli' mesajı verildi.
'BODRUM'UN BEBEK GİBİ KORUNMAYA İHTİYACI VAR'
Bodrum'da her türlü kirliliğe karşı mücadele edeceklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8'inci ayın 8'inci gününde 8 dakikalık ışık kapatma eylemiyle Bodrum'un Karya, Myndos, Halikarnas olarak anıldığı zamanlara bir atıfta bulunmak istediklerini dile getirerek, "Şu an, doğaya çok fazla müdahale edilmemesi gerektiğini hatırlatan bir gece yaşıyoruz. Bodrum her zaman çok cazip ve çok talep alan bir kent olmuştur. Ancak ne yazık ki bu bizim çevremizi, doğamızı, denizimizi, her şeyimizi tehdit eden bir hale gelmeye başladı" dedi.
Bodrum'u korumak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Aras, "Bodrum'un çok fazla projeye ihtiyacı yok. Sadece bir bebek gibi korunmaya ihtiyacı var. Şu an Bodrum'un yerel yöneticileri olarak biz bunu tek başımıza başaramayız. Bodrum'da yaşayan herkesin desteğine ihtiyacımız var. Artık daha fazla yapılaşma olmasını istemiyoruz. Yeni imar alanlarına ihtiyacımız yok. Bodrum, daha fazla nüfusu kaldıramayacak bir noktaya geliyor. Bize düşen ise görüntü, gürültü ve ışık kirliliğine son verecek önlemleri almak, projeleri hayata geçirmek. Biz altyapı eksiklerimizi tamamladıktan sonra kentimizin mimarisini hem modern hem de doğaya saygılı bir üst yapı uygulaması ile korumaya kararlıyız. Bodrum'u Bodrum gibi koruyup yaşatacağız" diye konuştu.
Başkan Aras konuşmasının ardından etkinlikte sahne alan sanatçılara ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere hediyeler vererek teşekkür etti. Etkinlik, 'Bodrum Bodrum' şarkısının seslendirilmesiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da 'ışık kirliliği' farkındalık etkinliğiBodrum'da 'ışık kirliliği' farkındalık etkinliğiBodrum'da 'ışık kirliliği' farkındalık etkinliğiBodrum'da 'ışık kirliliği' farkındalık etkinliği

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