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Bodrum'da jet-ski'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 22:29 | Son Güncelleme

Bodrum'da jet-ski'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jet-ski'de 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar bölgesinde şüpheli bir jet-ski olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan jet-ski üzerindeki Suriye uyruklu biri kadın iki düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan iki kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum düzensiz göçmen jet-ski Muğla

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