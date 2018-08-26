Bodrum'da jet-ski'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jet-ski'de 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar bölgesinde şüpheli bir jet-ski olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerce durdurulan jet-ski üzerindeki Suriye uyruklu biri kadın iki düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan iki kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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