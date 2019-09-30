Bodrum’da kabus gecesi; Su borusu bomba gibi patladı araç içine düştü, 5 yıldızlı oteli su bastı, evler çamurla kaplandı, ağaçlar yıkıldı

Bodrum’da gece saatlerinde bomba gibi patlayan isale hattı, etrafı savaş alanına çevirdi. Bir oteli ve evleri su bastı, bir vatandaş patlakla oluşan çukura otomobili ile girdi, bir kişi ise elektrik akımına kapıldı.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki DSİ isale hattı, gece saat 02.00 sularında patladı. Patlağın ardından tonlarca su asfaltı patlattı. O esnada yoldan otomobili ile geçen vatandaş, çukurun içinde kaldı. Vatandaş, son anda otomobilinden dışarı çıkarken araç çukura gömüldü.

Otel tahliye edilecek

Tonlarca su, yolun alt kısmındaki sitedeki evleri girdi. Gece yataklarında yatan vatandaşlar, su sesiyle uyanarak neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. O esnada site sakinlerinden biri, elektrik akımına kapıldı. Vatandaş, akımdan kendisini güçlükle kurtardı. Evlerde büyük çapta maddi hasara sebep olan su, daha sonra bölgede denize sıfır bir otele vurdu. Otelin mutfak kısmındaki istinat duvarı yıkılırken bazı odalar, restoran bölümleri sular altında kaldı. Oteli havuzu ise çamurlu suyla doldu. Yaklaşık 200 kişinin kaldığı otelin tahliye edileceği bildirildi. Odalarını su basan turistler ise neye uğradıklarını şaşırdılar.

Gece kabusu yaşayan Seda Akbulut, canlarını zor kurtardıklarını ifade ederek şöyle dedi: “Gece saat 02.00 sularıydı. Suyun gürültüsüyle uyandık. Kapıyı açamadık, baktım buralar su olmuş. Bahçe, her taraf zaten şelale gibiydi. İlk başta ne olduğunu anlayamadık, güneş enerjisi patladı sandık. Daha sonra güneş enerjisinde o kadar su olmaz dedik” dedi.

Akbulut, eşinin de elektrik akımına kapıldığını ve sonra kendi imkanları ile kurtulduğun sözlerine ekledi.