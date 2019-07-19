Bodrum'da kaçak binalar yıkılıyor

BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılan 3 katlı 2 ayrı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi'nce kaçak olarak yapıldığı tespit edilen Yakaköy Mahallesi Ormantepe Sokak'taki 2 ayrı 3'er katlı binanın yıkım işlemi için harekete geçildi. Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri, yıkım işlemi öncesinde bina sahibi ile birlikte daireleri tek tek gezdi. Bırakılan eşya ve malzemeler kayıt altına alındı. Son kontrollerin yapılmasının ardından ise yıkım gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Amacımız yıkmak değil, hukuka aykırı iş yaparak Bodrum'a ve çevresine zarar veren uygulamaların önüne geçerek caydırıcı olmak. Bodrum'u tahrip etmeye kimsenin hakkı yok. Bu konuda hiç kimse bizden ayrıcalık, iltimas beklemesin. Belli bir program dahilinde, hakkında yıkım kararı çıkan yapılar öncelikli olmak üzere tüm kaçak yapılara müdahale edilecek" dedi.

