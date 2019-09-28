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Bodrum'da kaçak göçmen botu battı: 16 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 09:31 | Son Güncelleme

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi kıyılarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot battı.

Bodrum'da kaçak göçmen botu battı: 16 kişi kurtarıldı

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi kıyılarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot battı. Sahil Güvenlik ekiplerince 15 göçmen ile 1 organizatör kurtarılırken, su yutan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 20.45'te gelen ihbarla, Bodrum ilçesi Gümbet açıklarında bir lastik botun battığını öğrendi. İhbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, suda hayatta kalma mücadelesi veren 11'i Suriye ve 4'ü Filistin uyruklu toplam 15 göçmen ile Türk organizatör Hasan C.'yi kurtardı. Göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Su yutan iki çocuk, kıyıda bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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