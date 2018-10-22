Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'dan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu tekne battı. Teknede bulunan 19 kaçak göçmen kurtarılırken, hastaneye kaldırılan 5 kişiden 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Bugün saat 06.00 sıralarında Bodrum'un Gümbet Mahallesi sahilinden denize açılan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu fiber tekne, kıyıdan ayrıldıktan yaklaşık 30 metre sonra battı. Suya düşen kaçaklar göçmenlerin yardımına, ilk olarak çevrediki vatandaşlar koştu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 19 kaçak göçmen denizden çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kaçak göçmenlerden 5'i hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişiden 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Olay yerine, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adamlar da geldi. Denizde başka kaçak göçmenin olup olmadığının araştırıldığı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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