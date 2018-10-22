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Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 10:09 | Son Güncelleme

2 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ SAĞ KURTULDU Bodrum'dan, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışırken tekneleri batan kaçak göçmenlerle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü (2)

2 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ SAĞ KURTULDU
Bodrum'dan, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışırken tekneleri batan kaçak göçmenlerle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bugün saat 05.47'de, Bodrum'un Gümbet Mahallesi önlerinde, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir teknenin sahile yaklaşık 50 metre mesafede battığı ihbarının alındığı belirtilen açıklamada, "İhbarın alınmasını müteakip görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde; 17 düzensiz göçmen denizden sağ olarak kurtarılmış ve 3 düzensiz göçmenin ise kendi imkânları ile sahile çıktığı tespit edilmiştir. Kazazede toplam 20 düzensiz göçmenden hayati tehlikesi olan 2 düzensiz göçmenin kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği öğrenilmiştir. Denizde kayıp düzensiz göçmen olabileceği ihtimali kapsamında arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)

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Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü (2)Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü (2)Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü (2)

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