Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü (3)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışırken tekneleri batan, 2'si ölen 18'i sağ kurtarılan kaçak göçmenlerle ilgili, 2 kişinin organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA)
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