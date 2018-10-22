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Bodrum'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Muğla'nın Bodrum ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışırken tekneleri batan, 2'si ölen 18'i sağ kurtarılan kaçak göçmenlerle ilgili, 2 kişinin organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışırken tekneleri batan, 2'si ölen 18'i sağ kurtarılan kaçak göçmenlerle ilgili, 2 kişinin organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA)

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