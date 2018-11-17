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Bodrum'da kaçak kazıya suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 13:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.  Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum merkezde bulunan Göktepe Mevkiinde kaçak kazı yapıldığını öğrenince harekete geçti.

Bodrum'da kaçak kazıya suçüstü

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum merkezde bulunan Göktepe Mevkiinde kaçak kazı yapıldığını öğrenince harekete geçti. Bölgele giden ekipler, kazı yapan O.K.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nin, çok sayıda tarihi kaya mezarının bulunduğu alanda, Helenistik döneme ait olduğu düşünülen geniş bir kaya mezarının içinde yakalandığı belirtildi. Kazıda kullanılan kazma, kürek, elek gibi aletlere ise el kondu. O.K.'nin ifadesinde, kendisine yaşam alanı yaptığını söylediği belirtildi. Ayrıca zanlının mezardan çıkarılan kumları elekten geçirdiğinin görüldüğü açıklandı. İnşaatlarda çalıştığını belirten O.K., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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Bodrum'da kaçak kazıya suçüstüBodrum'da kaçak kazıya suçüstüBodrum'da kaçak kazıya suçüstüBodrum'da kaçak kazıya suçüstü

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