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Bodrum'da kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 00:11 | Son Güncelleme

Bodrum'da kaçak sigara operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis, kaçak sigara imalatı yapılan bir eve operasyon düzenledi.

Yasadışı yollarla sigara üretildiği bilgisine ulaşan Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlçe merkezinde bir eve operasyon düzenleyen polis, sanayi tipi 3 otomatik sigara sarma makinası, makinalara bağlı 2 kompresör, 600 karton makaron, 500 TAPDK bandrolü, sigara yapımında kullanılmak üzere tütün, bir miktar sahte alkol ve sigara üretmek için çeşitli ekipmanlar ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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bodrum Emniyet kaçak Muğla polis sigara

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