Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu gerekçesiyle beton iskeleyi yıkan belediye ekipleri, tuvalet olarak kullanılan kabini de kaldırdı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, Torba Mahallesi sahilinde kumsaldan yaklaşık iki metre yüksekte tuvalet olarak kullanılan polyester kabini iş makinesiyle kaldırıp foseptik çukurunu kapattı.

Zabıta eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada daha sonra 4 metrelik iskele ekiplerce yıkıldı. Yıkıma alanı kullanan ve iskeleye teknesi bağlı Oktay Yıldız ile arkadaşı Avni Nakipoğlu tepki gösterdi.

Yıldız, yıkıma konu alanla ilgili, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesi doğrultusunda başvuru yapanın beyanına uygun düzenlenen yapı kayıt belgesini gerekçe göstererek tepkisini dile getirdi.

Belediye yetkilileri, yıkımın 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na göre yapıldığını belirtti.

Ecrimisil ödendiği savunulan alanda zaman zaman gergin anlar yaşanması nedeniyle önlem amaçlı polis çağrıldı.

- Yıkımda ilginç anlar

Ekipler, Yıldız'ın teknesinin yanındaki yıkılan iskeleye bağlı yüzer iskeleyi de kaldırmak istedi ancak yüzer iskelenin karayla bağlantısı kesildiği için bu mümkün olmadı.