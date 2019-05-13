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Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 22:55 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu gerekçesiyle beton iskeleyi yıkan belediye ekipleri, tuvalet olarak kullanılan kabini de kaldırdı - Yıkım çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu gerekçesiyle beton iskeleyi yıkan belediye ekipleri, tuvalet olarak kullanılan kabini de kaldırdı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, Torba Mahallesi sahilinde kumsaldan yaklaşık iki metre yüksekte tuvalet olarak kullanılan polyester kabini iş makinesiyle kaldırıp foseptik çukurunu kapattı.

Zabıta eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada daha sonra 4 metrelik iskele ekiplerce yıkıldı. Yıkıma alanı kullanan ve iskeleye teknesi bağlı Oktay Yıldız ile arkadaşı Avni Nakipoğlu tepki gösterdi.

Yıldız, yıkıma konu alanla ilgili, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesi doğrultusunda başvuru yapanın beyanına uygun düzenlenen yapı kayıt belgesini gerekçe göstererek tepkisini dile getirdi.

Belediye yetkilileri, yıkımın 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na göre yapıldığını belirtti.

Ecrimisil ödendiği savunulan alanda zaman zaman gergin anlar yaşanması nedeniyle önlem amaçlı polis çağrıldı.

- Yıkımda ilginç anlar

Ekipler, Yıldız'ın teknesinin yanındaki yıkılan iskeleye bağlı yüzer iskeleyi de kaldırmak istedi ancak yüzer iskelenin karayla bağlantısı kesildiği için bu mümkün olmadı.

Ayrıca Yıldız, yüzer iskelenin tonozlara bağlandığı halatı bıçakla, zinciri de spiral taşlama makinesiyle kesti. Teknenin açığa gitmesi üzerine sahil güvenlikten destek istendi.

Karadan ekip aracıyla gelen sahil güvenlik görevlileri, Yıldız ile görüşmesinin ardından bölgeden ayrıldı. Bazı evrakla ilgili işlemlerin inceleneceği öğrenilirken yüzer iskelenin kaldırılması işlemi sonlandırıldı.

Bu arada, yıkım sonrası teknenin karayla bağlantısının kesilmesi ve içindekilerin kıyıdaki küçük fiber tekneyle gelip gitmeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

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bodrum Iskele kaçak Muğla yıkım

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