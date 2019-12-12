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Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele daha etkin yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 19:04 | Son Güncelleme

Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele daha etkin yapılacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "İmar Suçlarını Soruşturma Bürosu"nun bilirkişilerle çalışma yaparak daha etkin hale geldiği bildirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Adliye Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Arslan, mevcut soruşturma bürolarına ek olarak 2 yıl önce kurulan İmar Suçlarını Soruşturma Bürosunun işleyişinin yapılan çalışmalarla daha etkin hale geldiğini söyledi.

İki savcı ve 4 katibin görev yaptığı büronun bilirkişilerle çalışma yaptığını belirten Arslan, fotoğraf, uydu fotoğrafı incelemesi ve tanıklara sorma gibi uygulamalarla bu büronun daha aktif çalıştığını kaydetti.

Bodrum ilçesindeki kaçak yapılarla mücadelenin böylelikle daha etkin olduğunu ifade eden Arslan, soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Bodrum'da 2019'da organize suç anlamında gerçekleşen tek olay olduğunu dile getiren Arslan, soruşturmaların hedeflenen sürede adil ve hızla sonuçlandırılması için çözümler üretildiğini kaydetti.

- 2019'da 4 bin 756 düzensiz göçmen yakalandı

Bazı istatistiki bilgilerle ilgili sunumun da yapıldığı toplantıda, 2019 yılında narkotik suçlara ilişkin 268 olayda, 53 şüphelinin tutuklandığı, 37 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, arabuluculuk bürosuna gelen başvurularda dosyaların yüzde 29,23'ünün olumlu sonuçlanarak 510 dosyanın mahkemeye gitmeden çözüldüğü, uzlaşma kapsamında bulunan soruşturmaların yüzde 47,82'sinin uzlaşmayla sonuçlanarak 581 dosyanın da bu uygulama ile sonuçlandırıldığı belirtildi.

Soruşturma dosyalarının yüzde 50'sinin sonuçlandırıldığını, bu dosyaların da yüzde 92,1'inin hedeflenen süre içinde sonuçlandırıldığına dikkat çekildi.

Bodrum'da bu yıl yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 bin 756 düzensiz göçmenin yakalandığı, 18 göçmenin ise denizde boğulduğu belirtildi.

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