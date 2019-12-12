Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele daha etkin yapılacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "İmar Suçlarını Soruşturma Bürosu"nun bilirkişilerle çalışma yaparak daha etkin hale geldiği bildirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Adliye Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Arslan, mevcut soruşturma bürolarına ek olarak 2 yıl önce kurulan İmar Suçlarını Soruşturma Bürosunun işleyişinin yapılan çalışmalarla daha etkin hale geldiğini söyledi.

İki savcı ve 4 katibin görev yaptığı büronun bilirkişilerle çalışma yaptığını belirten Arslan, fotoğraf, uydu fotoğrafı incelemesi ve tanıklara sorma gibi uygulamalarla bu büronun daha aktif çalıştığını kaydetti.

Bodrum ilçesindeki kaçak yapılarla mücadelenin böylelikle daha etkin olduğunu ifade eden Arslan, soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Bodrum'da 2019'da organize suç anlamında gerçekleşen tek olay olduğunu dile getiren Arslan, soruşturmaların hedeflenen sürede adil ve hızla sonuçlandırılması için çözümler üretildiğini kaydetti.

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