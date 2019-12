Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

Yapılan çalışmalarda, irili ufaklı 5 bin kaçak yapılaşma noktası tespit edildiğini ifade eden Aras, "Bu rakam her an artabiliyor, çünkü kaçak yapılaşma sürüyor. Bir eve yapılan küçük bir eklenti, bir balkon, bir duvar ya da bir iskele de kaçak yapılaşmadır. Tüm bunlarla mücadele etmeliyiz. Bodrum her şeye rağmen hala yüzde 60’ı orman olan kenttir. Henüz mevcut imar alanlarımız yapılaşmadan yeni imar alanları açmanın hiçbir manası yok. Bodrum’un doğasına kültürüne insanına denizine zarar verecek işlere izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'YIKIM SÜRECİ BİTMEZ'

Yıkım sürecinin hiçbir zaman tamamlanamayacağını kaydeden Başkan Aras, "Çünkü Bodrum’da kaçak yapılaşma devam ediyor. Biz göz önünde olmayan yerlerden hala şikayetler alıyoruz. Gidip baktığımızda da bu şikayetlerin çoğunun haklı olduğunu görüyoruz. Bunca müdahaleye ve yıkıma rağmen kaçak yapılaşma devam ediyor. Ben bu konuda bakanlığımızın müdahalesini oldukça önemli buluyorum" dedi.

Bodrum yarımadasının kendi tarihiyle, biyolojik çeşitliliğiyle ve ekolojisiyle butik bir yarımada olduğunu vurgulayan Aras, "Burayı bir metropol, bir kozmopolit bir kent yapamayız ve buna izin veremeyiz. Bundan sonra da toplu konut uygulamalarına, 400- 500’lük konutluk projelere izin vermek niyetinde değiliz. Turizm imarı kullanılarak yapılan konut projelerine de hiç izin vermek niyetinde değiliz. Biz Bodrum’u bir turizm kenti olarak korumak istiyoruz. Böyle giderse, Bodrum turizm hüviyetini kaybedip, büyük nüfuslu bir kent haline gelecek, bu hem Türkiye’ye hem de Bodrum’a kaybettirir" dedi.