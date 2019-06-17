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Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 10:41 | Son Güncelleme

9 KAÇAK GÖÇMEN ARANIYOR Bodrum açığında batan teknedeki 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

9 KAÇAK GÖÇMEN ARANIYOR

Bodrum açığında batan teknedeki 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kaçakların ifadelerinden kayıp olduğu ileri sürülen diğer 9 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot, bugün saat 07.20 sıralarında, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Hüseyin Burnu önlerinde içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığını belirledi. Olay yerine takviye olarak 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Suda bitkin haldeki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kaçakların ifadelerinden teknede yaklaşık 40 kişinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kayıp olduğu ileri sürülen diğer 9 kaçak göçmen için arama-kurtarma çalışmalarına denizden ve havadan devam edildiği bildirildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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