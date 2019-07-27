HABER

Bodrum'da kamyonette çıkan yangın kameralara yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 00:37 | Son Güncelleme

Bodrum'da kamyonette çıkan yangın kameralara yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda park halindeki kamyonetten alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kamyonetin tamamını saran alevlere müdahale etti.

Ekipler yangını güçlükle kontrol altına alınırken kamyonette büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kamyonetin yanma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

PARTNERSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacakSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacak
Devrek’te Kıraç rüzgarıDevrek’te Kıraç rüzgarı
Sözleşmeli öğretmenler eş durumu mağduriyetlerinin giderilmesi için eylem yaptıSözleşmeli öğretmenler eş durumu mağduriyetlerinin giderilmesi için eylem yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum itfaiye kamyonet Muğla yangın

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Gasp Büro Amirliği'ndeki tüm personelin görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.