Bodrum'da kaza: 3 yaralı

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önce kavşaktaki refüje arından da yolun karşısındaki ağaca çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3'ü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kaza, saat 01.00 sıralarında, Bitez Akıllı Kavşak'ta meydana geldi. Bodrum'a tatil için gelen Hakan Çalkı, kullandığı 34 DD 876 plakalı otomobiliyle kavşağa hızlı girince, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje, ardından da yolun karşısındaki ağaca çarpıp, devirdi. Sürücü Çalkı'nın yara almadan atlattığı kazada, aynı aileden 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri incelemeye alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

