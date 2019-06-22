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Bodrum'da kıyı temizliği etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 17:47 | Son Güncelleme

Adaboğazı Koyu'nda belediye ekiplerince kıyı temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Adaboğazı Koyu'nda, belediye ekiplerince kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesine ait "Temiz Deniz" isimli tekneyle bölgeye giden ekipler, Adaboğazı (Akvaryum) kıyısında temizlik çalışması yaptı.

Bölgede denize girip piknik yaptıktan sonra doğaya bırakılan şişe, plastik ve çeşitli atık malzemeler belediye ekiplerince toplandı. Atık malzemeler arasında yer alan bir koltuk da ekipler tarafından doğadan uzaklaştırıldı.

Çalışmayı izleyen bölgedeki bazı vatandaşlar da çalışmayı yapan ekiplere teşekkür etti.

Yaklaşık 4 saat süren temizlik çalışmasında 33 poşet dolusu atık malzeme toplandı. Atık malzemeler tekneyle bölgeden alınarak temizlik işleri birimine teslim edildi.

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Adaboğazı belediye bodrum kıyı temizliği köy Muğla

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