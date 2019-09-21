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Bodrum'da kıyı temizliği yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gönüllü toplulukların katılımıyla kıyı temizliği yapıldı.

Mehmet Can Meral / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gönüllü toplulukların katılımıyla kıyı temizliği yapıldı. 2 farklı yerde gerçekleştirilen temizlik çalışmasına katılım yoğun olurken, toplanan çöpler geri dönüşüm tesisine götürüldü.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Bodrum Şubesi organizasyonuyla, Bitez Liman'ında kıyı temizliği etkinliği yapıldı. Bodrum'daki bazı okulların öğrencileri, Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum Çevre Platformu, Bodrum Myndos Amatör Sporcular Kulübü Derneği(BOMASK) üyeleri çalışmaya katıldı. Yaklaşık 100 gönüllü, Bitez Adaboğazı mevkisine yürüyüp, çöpleri topladı. Özellikle ağaçların altında kalan çöpleri tek tek toplayan gönüllüler, sahili tertemiz yaptı. Toplanan çöpler sahile gelen sandala yüklenerek, koyda bekleyen katı atık toplama teknesine götürüldü. Diğer bir kıyı temizliği etkinliği ise Yalıkavak Küdür Bölgesi'nde yapıldı. Her iki etkinliğe de destek veren Bodrum Belediyesi ekipleri, toplanan çöpleri alarak geri dönüşüm tesisinde ayrıştırılmak üzere götürüldü.

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