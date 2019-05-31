Bodrum'da kıyı ve deniz temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kıyı ve deniz temizliği etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediyesince "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında kıyı ve deniz temizliği yapıldı.

Etkinlikte, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencileri eldiven ve çöp torbalarıyla kıyı temizliği yaptı.

Plajlardaki sigara izmariti, pet şişe ve çöpleri toplayan öğrenciler, daha sonra Bodrum Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinden atık malzemelerin doğada yok olma süreleri ile ilgili bilgiler aldı.

Kıyının ardından deniz dibi temizliğine geçildi. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinin etkinliğini, plajda güneşlenen yerli ve yabancı turistler de ilgiyle izledi. İtalya'dan Bodrum'a tatil için gelen bir turist, ilçeyi çok sevdiğini, çocukların temizlik yapmasının hoşuna gittiğini ifade etti.

Denizden çıkarılan cam, plastik, ahşap, metal ve tekstil atıklar Bodrum Temizlik İşleri Müdürlüğünce yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık'taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine nakledildi.

Temizlik etkinliğinin ardından Nurol Kültür Merkezi'nde, "Enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerji” konulu panel düzenlendi ve müzik grubu çocuklara konser verdi.

