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Bodrum'da, KKTC'li piyanist Eser Öktem konseri

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

 BODRUM'da, 16'ncısı bu yıl düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında, KKTC'li piyanist Eser Öktem sahne aldı.

Bodrum'da, KKTC'li piyanist Eser Öktem konseri

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, 16'ncısı bu yıl düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında, KKTC'li piyanist Eser Öktem sahne aldı. Bodrumlu klasik müzikseverlerle ilk defa buluşan Öktem, konserde Bach, Chopin, Debussy ve Liszt'in eserlerini yorumladı.
Yeteneği ve müzikal performansıyla sanatseverlerin beğenisini kazanan Eser Öktem, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü sahnesine, Johann Sebastian Bach/F. Busoni'nin 'Chorale Prelude Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659' adlı eseriyle çıktı. Programına Frederic Chopin'le devam eden sanatçı, 'Scherzo No.2 in B flat Minor, Op.31' eserini sundu. Gecenin ikinci yarısına Claude Debussy ile başlayan genç piyanist, Fransız bestecinin 'Nocturne L.89' eserini yorumladı. Eser Öktem, gecenin sonunda Franz Liszt'in çok sevilen eserleri arasında yer alan 'B Minor S.178' başlıklı piyano sonatını da seslendirdi. Konser bitiminde izleyiciler, Öktem'i alkışlarla sahneye tekrar çağırdı. Sanatçı bis yaparak, Ulvi Cemal Erkin'in 'Küçük Çoban' isimli eserini seslendirdi.
GÜLFAM GÖKNAR, KİTABINI İMZALADI
Konser kapsamında imza günü de düzenlendi. Piyanist ve yazar Gülfam Göknar, bu yıl piyasaya çıkan 'Müzik ve Çiçek' isimli kitabını imzaladı. Göknar, klasik müzik ve çiçekler arasında çok fazla bilinmeyen ilişkiyi ele aldığı 'Müzik ve Çiçek'te, büyük bestecilerin eserlerine ilham kaynağı olmuş çiçeklerin taşıdığı anlamı ve verdikleri mesajı okuyucuyla buluşturuyor. Yazarın 2016 yılında aynı yayınevinden çıkmış 'Müzik ve Yemek' adlı kitabı da bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da, KKTC'li piyanist Eser Öktem konseriBodrum'da, KKTC'li piyanist Eser Öktem konseriBodrum'da, KKTC'li piyanist Eser Öktem konseriBodrum'da, KKTC'li piyanist Eser Öktem konseri

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