HABER

Bodrum'da klasik müzik festivali

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

BODRUM (Muğla), DHA)- BODRUM'da, 16'ncı Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın konseriyle başladı.

Bodrum'da klasik müzik festivali

BODRUM (Muğla), DHA)- BODRUM'da, 16'ncı Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın konseriyle başladı.
Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alan Gülsin Onay konseriyle start aldı. Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, spor, sanat ve iş dünyasının önde gelenleri festivalin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ile Bodrum Belediye Başkanı Aras, festivale gelecek yıllarda tam destek vereceklerini belirterek, kurum ve kuruluşları da destek olmaya çağırdı.
Konuşmaların ardından sahne alan Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Chopin'in eserlerine yer verdi. Chopin'in 'Scherzo in B minor, op.20' adlı eserini ilk olarak seslendirdi. Ardından 'Ballade no.3 in A flat major, op.47', 'Nocturne in E flat major, op.9 no.2' ve 'Andante spianato et Grande Polonaise brillante, mi bemol majör Op.22' adlı eserleri seslendiren Onay, gecenin ilk yarısını sonlandırdı. Gülsin Onay, konserin ikinci yarısında yine Frédéric Chopin'in eserleriyle dinleyicinin karşısına çıktı. Onay, ikinci bölümde ilk olarak 'Variations brillantes sur le Rondeau favori de 'Ludovic' de Hérold et Halévy, B flat major, op. 12' adlı eseri seslendirdi. Gecenin sonlarına doğru Gülsin Onay, 'Sonata in B minor, op.58' adlı eserden; 'Allegro maestoso', 'Scherzo: molto vivace', 'Largo ve Finale: presto non tanto' bölümlerini seslendirdi. Programın sonunda Gülsin Onay, geceye katılan izleyicilerle birlikte selfie çekti. Onay, Bodrumlu klasik müzikseverlerin alkışlarıyla sahneden ayrıldı.
Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, devam edeceği 6 Eylül'e kadar düzenlenecek 17 konserde 37 müzisyen, 1 oda orkestrası, 5 masterclass ve 100 civarındaki genç müzisyeni bir araya getirecek. Festival, klasik müzik ve cazseverlere keyifli bir 2 ay yaşatacak. 11 farklı ülkeden müzisyeni 4 farklı mekanda konuk edecek festival, resitallere, oda orkestralarına, caz konserlerine, genç yeteneklerin konserlerine ve sergilere sahne olacak.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da klasik müzik festivaliBodrum'da klasik müzik festivali

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
Evi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca: 50 lira istedim vermediEvi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca: 50 lira istedim vermedi
'Altın Karagöz' Gürcistan'ın'Altın Karagöz' Gürcistan'ın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.