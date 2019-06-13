HABER

Bodrum'da klasik müzik gecesi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

BODRUM'da gerçekleştirilen 'Müzik Akşamları' etkinliklerinin ilk gecesinde, Çaykovski'nin keman konçertosu ve 5'İnci senfoni seslendirildi.

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da gerçekleştirilen 'Müzik Akşamları' etkinliklerinin ilk gecesinde, Çaykovski'nin keman konçertosu ve 5'İnci senfoni seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum'da, 'Bodrum Müzik Akşamları' adlı 2 haftalık konser programı düzenlendi. Programın ilk gün etkinlikleri, dün akşam Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi. Nikos Haliassas şefliğindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve keman virtüözü Alexander Markov, gecede sahne aldı. Çaykovski'nin keman konçertosu ve 5'inci senfoni, konserde seslendirildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, eski bakan İmren Aykut, dünyaca ünlü piyano virtüözü, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen'in de aralarında yer aldığı çok sayıda sanatsever konseri ilgiyle izledi. Bodrum Müzik Akşamları'nda 15 Haziran Cumartesi günü Bodrum Oda Orkestrası ve Çağ Erçağ ,19 Haziran Çarşamba günü İnce Saz, 26 Haziran Çarşamba Rubato ve 28 Haziran Cuma günü Arp Anatolia sahneye çıkacak.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Sollamak istediği araca çarptı: 4 yaralıSollamak istediği araca çarptı: 4 yaralı
Seyir halindeki araçtan açılan ateşle ağır yaralandıSeyir halindeki araçtan açılan ateşle ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.