Bodrum'da klasik müzik gecesi

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da gerçekleştirilen 'Müzik Akşamları' etkinliklerinin ilk gecesinde, Çaykovski'nin keman konçertosu ve 5'İnci senfoni seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum'da, 'Bodrum Müzik Akşamları' adlı 2 haftalık konser programı düzenlendi. Programın ilk gün etkinlikleri, dün akşam Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi. Nikos Haliassas şefliğindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve keman virtüözü Alexander Markov, gecede sahne aldı. Çaykovski'nin keman konçertosu ve 5'inci senfoni, konserde seslendirildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, eski bakan İmren Aykut, dünyaca ünlü piyano virtüözü, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen'in de aralarında yer aldığı çok sayıda sanatsever konseri ilgiyle izledi. Bodrum Müzik Akşamları'nda 15 Haziran Cumartesi günü Bodrum Oda Orkestrası ve Çağ Erçağ ,19 Haziran Çarşamba günü İnce Saz, 26 Haziran Çarşamba Rubato ve 28 Haziran Cuma günü Arp Anatolia sahneye çıkacak.

