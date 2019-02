Bodrum'da köpeklerin zehirlenerek telef edilmesine tribünde protesto

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, son 10 gün içerisinde, Leman Sam'ın konseri sırasında sahneye çıkmasıyla sosyal medyada paylaşımlara konu olan 'Mobilya'nın da aralarında bulunduğu 9 sokak köpeğinin zehirlenerek telef edilmesi Gümüşlükspor - Dalyanspor arasında oynanan futbol maçı öncesinde, tribündeki taraftarlar tarafından protesto edildi.

Bodrum Stadı'nda, bugün, Muğla Süper Amatör Lig'de mücadale eden Gümüşlükspor ile Dalyanspor maçı öncesi tribünler ilginç bir protestoda bulundu.

'Gümüşlük'te zehirlenerek öldürülen sokaktaki dostlarımızı unutmayacağız' yazılı pankart açıp, üzerinde telef eden köpeklerin fotoğrafları ve isimleri bulunan ve 'Beni neden öldürdün?', 'Sana bir şey olsa ilk ben koşardım', 'Burası benim de dünyam', 'Ne yaşatırsan, onu yaşarsın' yazılı dövizler taşıyan tribinleri dolduranlar, Bodrum'da son 10 günde yaşanan köpek ölümlerini protesto etti. Bazı taraftarlar tribüne köpekleri ile birlikte oturdu. Bodrum'da geçen yaz, Leman Sam'ın konseri sırasında sahneye fırlayan ve sanatçının mikrofon uzattığı 'Mobilya' isimli köpeğin de aralarında bulunduğu 9 sokak köpeğinin zehirlenmesinin kendilerini derinden yaraladığını belirten Behçet Ak, Gümüşlük Sokak Hayvanları Gönüllüleri adına yaptığı açıklamada, "Olayın tekrarlanmaması için elimizden geldiğince bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki düşüncemiz Gümüşlük'te bütün canlılarla tabiatıyla, ağacıyla, böceğiyle, köpeğiyle, kedisiyle bir sevgi içerisinde yaşamak. Böyle topluma zarar veren, Gümüşlük'e zarar veren zehirlenmeleri nefretle kınıyoruz. Bir an önce burada hayvanlara zarar veren insanların tespit edilerek kamuoyuna bildirilmesini ve Gümüşlük'ün daha yaşanabilir, daha birbirine seven insanlardan oluşan bir köy olması dileğimiz" dedi.

Zehirlenmelere tepki olarak Gümüşlüksporlu oyuncular Dalyanspor ile oynayacakları maç öncesi sahaya kucaklarında yavru köpeklerle çıkacaklardı ancak bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle maç iptal oldu. Gümüşlük'teki sokak köpeklerinin zehirlenmesine sosyal medyadan da tepkiler geldi. Şarkıcı Leman Sam'ın yanı sıra Jehan Barbur, Gözde Öney, Bora Duran ve Mehmet Çınar gibi tanınmış pek çok isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla köpek zehirlenmelerini kınadı.