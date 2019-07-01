HABER

Bodrum’da korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 21:01 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 15 hektarlık alan kül oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 15 hektarlık alan kül oldu. Yangına, 2 helikopter çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi, Dereköy, Çilek Dağı ile Kavak Boğazı arasındaki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın tüm bölgeye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale edemediği bölgede çıkan yangına havadan 2 helikopter müdahale etti. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi. Kayalık ve engebeli arazi nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekti.
Akşam saatlerine kadar devam eden yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Alevlerin söndürüldüğü bölgelerde ise soğutma çalışmaları başladı.

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.