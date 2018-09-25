HABER

Bodrum'da kruvaziyer turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

Marella Discovery 2 isimli kruvaziyer ilçeye bin 762 turist getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marella Discovery 2 isimli kruvaziyerle bin 762 turist geldi.

Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Paşatarlası mevkisinde iskeleye yanaştırıldı.

Rodos Adası'ndan gelen ve bu sezon ilçeye beşinci seferini yaptığı belirtilen kruvaziyerde, çoğunluğu İngiliz bin 762 yolcu ile 771 personel bulunduğu bildirildi.

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistlerden bazıları, Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlendi.

Taksilerle şehir turu yapmak isteyenler, gümrük alanının çıkışında yoğunluk oluşturdu.

PARTNERSon haline bakın! AVM'de aşka geldilerSon haline bakın! AVM'de aşka geldiler
Diyarbakır Kitap Fuarı'nda polisten 'Korsana hayır' standıDiyarbakır Kitap Fuarı'nda polisten 'Korsana hayır' standı
Eski cezaevi, kaderine terk edildiEski cezaevi, kaderine terk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum gemi kruvziyer Muğla turist

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.