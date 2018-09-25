Bodrum'da kruvaziyer turizmi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marella Discovery 2 isimli kruvaziyerle bin 762 turist geldi.

Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Paşatarlası mevkisinde iskeleye yanaştırıldı.

Rodos Adası'ndan gelen ve bu sezon ilçeye beşinci seferini yaptığı belirtilen kruvaziyerde, çoğunluğu İngiliz bin 762 yolcu ile 771 personel bulunduğu bildirildi.

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistlerden bazıları, Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlendi.

Taksilerle şehir turu yapmak isteyenler, gümrük alanının çıkışında yoğunluk oluşturdu.

