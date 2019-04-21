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Bodrum'da kruvaziyer turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen sezonun ilk kruvaziyeri "Mein Schiff 4"ün yolcuları, halk oyunları gösterisi ve çiçeklerle karşılandı - Global Liman Holding Doğu Akdeniz Bölge Koordinatörü Aziz Güngör: - "Bu sene Bodrum için kruvaziyer turizminde büyümenin yeniden başlayacağı bir yıl olacak. 2020 itibarıyla bu büyüme devam edecek"

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 4" isimli kruvaziyer, 2 bin 636 turistle sezonun ilk seferini gerçekleştirdi.

Girit Adası'ndan gelen Malta bayraklı 293 metre uzunluğunda 42 metre genişliğindeki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğu Alman uyruklu 2 bin 636 yolcu ile 982 personel bulunduğu belirtildi.

Sezonun ilk kruvaziyer seferi olması nedeniyle gemiden inenler, Karya Çiçekleri Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi ve çiçeklerle karşılandı.

Turistleri karşılayanlar arasında yer alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler, gemi kaptanı Sebastian Naneder'i ziyaret edip, gemiyi gezdi.

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Bir grup turist ise bisiklet ve elektrikli motosikletlerle şehir turuna çıktı. İlçe merkezini gezen turistler alışveriş yaptı.

- "2016 öncesinin o güzel günlerini görmeye başlayacağız"

Bodrum Yolcu Limanı'nı işleten Global Liman Holding'in Doğu Akdeniz Bölge Koordinatörü Aziz Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde 2016 yılı sonrasında sıkıntılı günler geçirdiğini ancak bunun geride kaldığını söyledi.

En kötü sezonun 2018 olduğunu hatırlatan Güngör, "Artık 2019 itibarıyla bu kötü sezonu geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Bugün yine Bodrum için önemli bir gün. Sezonun ilk büyük gemisi geldi. Bu sene Bodrum için kruvaziyer turizminde büyümenin yeniden başlayacağı bir yıl olacak. Gelecek 15 gemi seferine ek olarak 6-7 sefer daha eklenebileceğini tahmin ediyoruz. 2020 itibarıyla bu büyüme devam edecek. Önümüzdeki sene yaklaşık 25 gemi seferi görünmekte. 2021'e doğru 2016 öncesinin o güzel günlerini görmeye başlayacağız." diye konuştu.

Kruvaziyer, Rodos Adası'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edecek.

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"Mein Schiff 4" bodrum gemi Kruvaziyer Muğla turist

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