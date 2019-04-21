Bodrum'da kruvaziyer turizmi

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Bodrum Yolcu Limanı'nı işleten Global Liman Holding'in Doğu Akdeniz Bölge Koordinatörü Aziz Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde 2016 yılı sonrasında sıkıntılı günler geçirdiğini ancak bunun geride kaldığını söyledi.

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Bir grup turist ise bisiklet ve elektrikli motosikletlerle şehir turuna çıktı. İlçe merkezini gezen turistler alışveriş yaptı.

En kötü sezonun 2018 olduğunu hatırlatan Güngör, "Artık 2019 itibarıyla bu kötü sezonu geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Bugün yine Bodrum için önemli bir gün. Sezonun ilk büyük gemisi geldi. Bu sene Bodrum için kruvaziyer turizminde büyümenin yeniden başlayacağı bir yıl olacak. Gelecek 15 gemi seferine ek olarak 6-7 sefer daha eklenebileceğini tahmin ediyoruz. 2020 itibarıyla bu büyüme devam edecek. Önümüzdeki sene yaklaşık 25 gemi seferi görünmekte. 2021'e doğru 2016 öncesinin o güzel günlerini görmeye başlayacağız." diye konuştu.

Kruvaziyer, Rodos Adası'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edecek.

