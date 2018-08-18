Bodrum'da Kurban Bayramı yoğunluğu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için gelenler, kentte yoğunluk oluşturmaya başladı. Bodrum girişinde ve çeşitli noktalarda yoğunluk göze çarptı.
Hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşmesinin ardından vatandaşlar, tatillerini geçireceği turizm kentlerine doğru yola koyuldu. Ege Bölgesindeki tatil merkezleri arasında öne çıkan Bodrum'da da hareketlilik gözlendi. Otellerine yerleşmeye çalışan tatilciler, Bodrum-Turgutreis Karayolunda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere birçok ilden sabah erken saatlerde yola çıkan tatilciler, ilçeye ulaşarak şehir merkezi girişindeki Emin Anter Bulvarı'nda uzun kuyruk oluşturdu. Bayram süresince güvenlik tedbirleri nedeniyle ilçeye takviye polis ve jandarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi. Ekiplerin güvenlik noktalarında ve yollarda tedbirleri üst düzeyde tuttukları öğrenildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafiğe çıkan sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Trafik yoğunluğundan genel detay görüntüler,
Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla) , DHA)
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