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Bodrum'da lastik botta 44 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

BODRUM açıklarından yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'da lastik botta 44 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarından yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 15.30 sıralarında, Gümüşlük açıklarında bir grup kaçağın lastik botla yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye hareket eden sahil güvenlik botu ekibi, tespit ederek durdurduğu lastik botta Afganistan uyruklu 17'si erkek, 9'u kadın ve 18'i çocuk toplam 44 kaçak göçmen yakaladı. Sahil güvenlik botuyla kıyıya getirilen göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da lastik botta 44 kaçak göçmen yakalandı

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