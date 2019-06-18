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Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 17:30 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks sitelerin yanında bulunan makilik alanda yangın çıktı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks sitelerin yanında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Tüp patlaması sonucu çıkan yangına site sakinleri hortumlarla müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, lüks villalara ulaşmadan söndürüldü.
Bitez Mahallesi Melengeç Sokak’ta bulunan makilik alanda tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Lüks sitelerin tam ortasında bulunan alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Evlerine alevler sıçramasın diye mahalle sakinleri bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. 3 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Soğutma çalışmaları yapılan makilik alanda patlayan tüp de ortaya çıktı. Tüpün yanı sıra arazide bir adet ağaç kesmek için kullanılan hızar da bulundu. Tüpün patlamasının ardından hızarın içerisinde bulunan yanıcı maddenin de tutuşmasıyla yangının bir anda büyüdüğü anlaşıldı. Yangının çıktığı bölgede 112 ekipleri de hazır bulundu. Yangının sönmesiyle mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı

Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı
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