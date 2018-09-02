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Bodrum'da mağazadan elektronik eşya hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 12:08 | Son Güncelleme

Bodrum'da mağazadan elektronik eşya hırsızlığı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde balyozla vitrin camı kırılan mağazadan çok sayıda elektronik eşya çalındı.

Alınan bilgiye göre, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki elektronik eşya mağazasına vitrin camını balyozla kırarak giren 5 kişi, reyonlardaki cep telefonları ve binlerce liralık elektronik eşyayı çalarak kaçtı.

Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, mağazanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyip delil topladı.

Kar maskeli oldukları belirtilen zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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bodrum elektronik eşya hırsızlık Mağaza Muğla

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