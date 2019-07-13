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Bodrum'da makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 00:41 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gürece Mahallesi'nde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının yerleşim yerlerine de yaklaşması üzerine, mahalle sakinleri panik yaşadı.

Bazıları yangının evlerine yaklaşma ihtimaline karşı bahçe hortumlarıyla kuru otları ıslattı.

Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik tedbiri aldı. Yangın söndürme çalışmasına, AKUT Bodrum gönüllüleri ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek veriyor.

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