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Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

Bağla Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Bağla Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, iki arazöz ve orman işçilerinin yanı sıra helikopterle müdahale ediliyor.

Geniş bir alana yayılan yangının bölgedeki yerleşim alanlarına yaklaştığı bildirildi.

Mahallede ikamet eden vatandaşların da yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

Bölgeye tedbir amacıyla 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
arazöz bodrum itfaiye makilik yangın

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