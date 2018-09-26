Bodrum'da makilik yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

İlçenin Mandıra mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Milas Orman İşletme Müdürlüğüne ait iki arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Rüzgarın etkisini artırması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

