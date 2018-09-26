Bodrum'da makilik yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.
İlçenin Mandıra mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Milas Orman İşletme Müdürlüğüne ait iki arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Rüzgarın etkisini artırması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası
Netanyahu'dan askeri operasyon mesajı!
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum