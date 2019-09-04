HABER

Bodrum'da marangozhanede yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 18:31 | Son Güncelleme

BODRUM'daki bir marangozhane, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Bodrum'da marangozhanede yangın

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'daki bir marangozhane, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Yakaköy Mahallesi'nde mobilya üretimi yapılan marangozhanede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, tüm işletmeyi sardı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşletmeye gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ev ve işyerlerine sıçramadan söndürdü. Marangozhane, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da marangozhanede yangınBodrum'da marangozhanede yangınBodrum'da marangozhanede yangınBodrum'da marangozhanede yangın

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Eşinin bıçakladığı Hafize'nin beyin ölümü gerçekleşti, organları bağışlandıEşinin bıçakladığı Hafize'nin beyin ölümü gerçekleşti, organları bağışlandı
Hayırsever cinayetinde soruşturma derinleştirildiHayırsever cinayetinde soruşturma derinleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.