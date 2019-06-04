HABER

Bodrum'da 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 12:33 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Şair Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 56'ncı yıl dönümünde, Nebil Özgentürk'ün 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildi.

Bodrum'da 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildi

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Şair Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 56'ncı yıl dönümünde, Nebil Özgentürk'ün 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildi.
Bodrum Belediyesi, Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sinema tadındaki belgesel filmleriyle tanınan Nebil Özgentürk'ün, Nazım Hikmet ve kader arkadaşı Ramiz Demirkuşak'ın yol arkadaşlığını anlattığı eseri 'Nazım'ın Kanatları', izleyiciye sunuldu. Özgentürk'ün 1001'inci belgeseli olma özelliği taşıyan eserin özel gösterimi, Trafo Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, gazeteci Nebil Özgentürk ile İlhan Şeşen, Mustafa Alabora, Metin Uca, yazar Arif Keskiner gibi ünlü isimler de gösterimi izledi. Başkan Aras'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gecede Özgentürk Nazım'ın 'Vasiyet' adlı şiirini de okudu.
Daha sonra da Başkan Aras ile birlikte Zülfü Livaneli'nin 'Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor' adlı şarkısını seslendirdi. Etkinlik, sözleri Nazım Hikmet'in ait olan 'Ceviz Ağacı' şarkısının hep birlikte söylenmesiyle sona erdi. Etkinliğin sonunda Nebil Özgentürk, kitaplarını okurları için imzaladı.
Tarihin zor dönemlerinde büyük dehalar ortaya çıktığını söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, şöyle dedi:
"Bu insanların öncüsü büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Nazım Hikmet de aynı dönemin insanıydı. Türkiye'de, Atatürk'ün toplumda yaptığı değişimi, Nazım da Türk dilinde yapmıştı. Nazım Hikmet'in bir özelliği daha vardı. Yurt dışında ünlenip de Türkiye'de daha sonra tanınan bir şair. Çok önemli bir insan, çok önemli bir değer. Keşke onunla aynı dönemde yaşasaydık. Ama onu hiç unutmayacağız. Ben bu belgeseli yapan tüm emekçilere, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum."Aras, Nazım Hikmet'in mezarının Türkiye'ye getirilebilmesi için Özgentürk'ün girişimlerine destek vereceğini de sözlerine ekledi.
FOTOĞRAF

Bodrum'da 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildiBodrum'da 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildiBodrum'da 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildiBodrum'da 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildi

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Bayramiç'te iki depo yandı, sahibi fenalaştıBayramiç'te iki depo yandı, sahibi fenalaştı
Şehit Uzman Onbaşı Yücel, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Yücel, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.