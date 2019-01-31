HABER

Bodrum'da ocak ayı ortalamasının 2 katı yağışla rekor kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:48 | Son Güncelleme

BODRUM'da, ocak ayının tamamında sağanak etkili oldu.

Taylan YILDIRIM-Uğur CAN-Murat ÇİMEN/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, ocak ayının tamamında sağanak etkili oldu. Uzun yıllar ocak ayı ortalamasına göre, metrekareye 149 kilogram yağmurun yağdığı ilçede, bu sene aynı ay içinde metrekareye 336 kilogram yağış düştü. Rekor yağış alan ilçedeki tarım arazileri, gölete dönerken, çiftçiler ise zarara uğradı. Tarım arazilerine zarar veren yağmur sularının oluşturduğu göletler, flamingo gibi göçmen kuşların akınına uğradı. Bölgenin havadan çekilen görüntüleri ise durumu gözler önüne serdi. Bodrum'da, aralık ayından bu yana şiddetli yağışlar etkili oldu. İlçe merkezi ile çok sayıda mahallede dereler taşarken, sel meydana geldi, araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Bodrum'da 26 Ocak'ta etkili olan gök gürültülü sağanak, Mumcular Mahallesi'nde sele dönüştü. Gece saatlerinde, arkadaşlarının nişan töreninden dönen Çağlar Bencik ile nişanlısı Billur Atik, otomobillerinin Akarca mevkisinde taşan derenin sularına kapılıp, sürüklenmesiyle hayatını kaybetti. REKOR YAĞIŞ Ocak ayının neredeyse tamamında yağmurun yağdığı ilçede, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün verileri de rekor yağış alındığını ortaya koydu. Bodrum'a, geçmişte, uzun yıllar ortalamasına göre, ocak ayında metrekareye ortalama 149 kilogram yağış düştü. Bu yıl aynı dönemde ise metrekareye 336 kilogram yağmur yağdı. Bu yıl rekor yağış alan ilçedeki tarım arazileri ise gölete döndü. Yağışın en çok etkili olduğu alanlarda yaşayanlar, şiddetli yağışlardan olumsuz etkilendi. Su basan ev ve iş yerlerinin yanı sıra sular altında kalan tarım arazileri de büyük zarar gördü. Tarım arazilerine zarar veren yağmur sularının oluşturduğu göletler, flamingo gibi göçmen kuşların akınına uğradı. Bölgenin havadan çekilen görüntüleri de bu durumu gözler önüne serdi.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
'Yaşlılık maaşımı geç çektin' deyip, huzurevi çalışanını yaraladı'Yaşlılık maaşımı geç çektin' deyip, huzurevi çalışanını yaraladı
Adrenalin Park’a ikinci ziplineAdrenalin Park’a ikinci zipline
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.