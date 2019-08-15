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Bodrum'da önce sağanak, sonra dolunay

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

BODRUM'da dün gece bir anda başlayan sağanak, tatilcileri hazırlıksız yakaladı. Gökyüzündeki ay manzarası ise birçok kişi tarafından seyredilirken fotoğrafları çekildi.

Bodrum'da önce sağanak, sonra dolunay

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da dün gece bir anda başlayan sağanak, tatilcileri hazırlıksız yakaladı. Gökyüzündeki ay manzarası ise birçok kişi tarafından seyredilirken fotoğrafları çekildi.
Bodrum'da yaz mevsiminde kısa süreli etkili olan gök gürültülü yağmur, şaşkınlıkla karşılandı. Saat 22.00 sıralarında başlayan yağmur, ilçenin bazı bölgelerinde kısa süreli sağanak şeklinde etkili oldu. Bodrum semalarında 30'un üzerinde şimşek ve yıldırım görüldü. O anlar, kış mevsimini hatırlatan manzaralar oluşturdu. Kentteki hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.
Öte yandan gökyüzündeki dolunay, eşsiz bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar seyir zevki yaratan dolunayın fotoğraf ve görüntülerini çekti.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da önce sağanak, sonra dolunayBodrum'da önce sağanak, sonra dolunayBodrum'da önce sağanak, sonra dolunayBodrum'da önce sağanak, sonra dolunay

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