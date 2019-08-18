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Bodrum'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

 BODRUMilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bodrum'da orman yangını

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUMilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ekiplerinin helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahalesi sürüyor.
Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz gönderildi. Milas'taki orman yangınında görev yapan 9 söndürme helikopterinden 1'i de Mumcular'a yönlendirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Yangını çıkış nedenin henüz belirlenemediği bildirildi.

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