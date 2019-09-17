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Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist için ekipler çalışma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 19:17 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle birlikte gittiği Pedasa Antik Kenti'ndeki ormanlık alanda kaybolan 72 yaşındaki İngiliz turist Wal Bruke için polis, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Ekibi tarafından, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist için ekipler çalışma başlattı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle birlikte gittiği Pedasa Antik Kenti'ndeki ormanlık alanda kaybolan 72 yaşındaki İngiliz turist Wal Bruke için polis, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Ekibi tarafından, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan İngiliz turist Wal Bruke, bugün eşi Carol Bruke ile birlikte saat 16.00 sıralarında, Pedasa Antik Kenti'ni gezmeye gitti. Bruke çifti, bir ara Antik Kent'teki ormanlık alanda gezintiye çıktı. Bir süre sonra yorulan ve dinlenmek için oturan eşinin yanından ayrılıp, yürümeye devam eden Wal Bruke ormanda kayboldu. Carol Bruke, çevrede yaptığı aramalara rağmen eşine ulaşamayınca, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Ekibi'nden yardım istedi.
İngliz turistin bulunması için bölgeye sgeleni arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını geniş bir alanda sürüyor.

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Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist için ekipler çalışma başlattıBodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist için ekipler çalışma başlattıBodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist için ekipler çalışma başlattıBodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist için ekipler çalışma başlattı

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