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Bodrum'da ormanlık alanda yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

BODRUM'un Mumcular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bodrum'da ormanlık alanda yangın (1)

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'un Mumcular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mumcular Mahallesi'nin doğusunda bulunan ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi. Havadan 3 helikopterin de müdahale ettiği yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.
Öte yandan yangının, Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında olması tedirginliğe neden oldu.

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Bodrum'da ormanlık alanda yangın (1)Bodrum'da ormanlık alanda yangın (1)Bodrum'da ormanlık alanda yangın (1)Bodrum'da ormanlık alanda yangın (1)

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