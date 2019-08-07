Bodrum'da ormanlık alanda yangın (3)

KONTROL ALTINA ALINDI\nBodrum'a ba\u011fl\u0131 Mumcular Mahallesi Bay\u0131r K\u00fcme Evleri yak\u0131nlar\u0131nda saat 14.30 s\u0131ralar\u0131nda \u00e7\u0131kan orman yang\u0131n\u0131, havadan ve karadan yap\u0131lan m\u00fcdahale ile kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\nBODRUM (Mu\u011fla), (DHA)Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar bile \u015fa\u015f\u0131rd\u0131! K\u00f6pekleri pi\u015firip yiyorlarm\u0131\u015fTuristlerden \u00e7ald\u0131klar\u0131 e\u015fyay\u0131 internetten satan \u015fah\u0131s tutukland\u0131\u0130ndi\u011fi dolmu\u015fun alt\u0131nda kalan ya\u015fl\u0131 kad\u0131n \u00f6ld\u00fc
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