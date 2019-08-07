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Bodrum'da ormanlık alanda yangın (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 20:05 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI
Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

BODRUM (Muğla), (DHA)

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