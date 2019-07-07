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Bodrum'da otelde silahlı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

BODRUM'daki bir otelde tatilciler arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Mert Can Ilgın (21), yaşamını yitirdi.

Bodrum'da otelde silahlı kavga: 1 ölü

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'daki bir otelde tatilciler arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Mert Can Ilgın (21), yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan M.A.'yı ilçe çıkışındaki yol kontrol noktasında yakalandı.
Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde, dün saat 23.00 sıralarında tatilcilerden M.A. ile Mert Can Ilgın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otelin bar kısmında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan boğuşma sırasında M.A., yanındaki tabancasını Ilgın'a doğrultup ateşledi. Göğsünün sağ kısmından vurulan Ilgın, kanlar içinde yere yığıldı. Otel görevlileri durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ilgın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ilgın, kurtarılamadı.
BODRUM ÇIKIŞINDA YAKALANDI
Polis, olayın ardından otomobiline binerek kaçan M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Plaka tanıma sisteminden M.A.'nın Bodrum dışına doğru ilerlediği belirlendi. Polis, ilçe çıkışındaki Torba Yol Kontrol Noktası'nda otomobilini durdurup, M.A.'yı gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen M.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Bodrum'da otelde silahlı kavga: 1 ölüBodrum'da otelde silahlı kavga: 1 ölüBodrum'da otelde silahlı kavga: 1 ölü

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